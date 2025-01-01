В Прикамье похоронят сразу четырёх участников СВО из Верещагино В последний путь бойцов проводят 6 августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации Верещагинского округа сообщили, что 6 августа состоятся похороны сразу четырёх участников СВО, связанных с Верещагино: Дмитрия Соловьёва, Андрея Меркушева, Сергея Вираскина и Павла Дудина.

Дмитрий Соловьёв родился 26 марта 1988 года в Верещагино. Он окончил техникум, служил по контракту в Армении. На СВО был рядовым и погиб 14 марта 2024 года.

Андрей Меркушев — уроженец Удмуртии (1985 г.р.). Он работал в Перми и Верещагино. Погиб в спецоперации 24 июля 2025 года.

Обоих военнослужащих похоронят 6 августа, а прощание состоится 5 и 6 августа.

Ефрейтор Сергей Вираскин погиб 23 января 2025 года. Он родился 18 мая 1995 года в п. Зюкайка. Был военным, до СВО участвовал в операции в Сирии.

Сержант Павел Дудин был убит 27 мая этого года, а родился 14 февраля 1990 года в д. Карагайцы. Мужчина также участвовал в боевых действиях в Сирии.

Сергея Вираскина и Павла Дудина похоронят 6 августа.

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