Пермское УФАС в 2025 году внесло 66 исполнителей в реестр недобросовестных поставщиков
В основном контракт с ними расторгнут в одностороннем порядке
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За первые шесть месяцев 2025 года Пермское УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) 66 участников закупок. Кроме того, за указанный период от заказчиков было получено 213 обращений с просьбой включить исполнителей в РНП. Такие данные приводит пресс-служба ведомства.
В основном в реестр вошли подрядчики, с которыми контракты были расторгнуты в одностороннем порядке (59 участников закупок). Также в РНП вошли шесть «недобросовестных участников закупок, уклонившихся от заключения контрактов» и один участник, контракт с которым расторгнут по решению суда.
Ранее «Новый компаньон» также писал, что за первое полугодие 2025 года Пермское УФАС зафиксировало 165 случаев несоблюдения правил при осуществлении государственных закупок. Антимонопольная служба Пермского края получила 238 обращений от компаний, участвующих в закупках.
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