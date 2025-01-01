Пермское УФАС в 2025 году внесло 66 исполнителей в реестр недобросовестных поставщиков В основном контракт с ними расторгнут в одностороннем порядке Поделиться Твитнуть

За первые шесть месяцев 2025 года Пермское УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) 66 участников закупок. Кроме того, за указанный период от заказчиков было получено 213 обращений с просьбой включить исполнителей в РНП. Такие данные приводит пресс-служба ведомства.

В основном в реестр вошли подрядчики, с которыми контракты были расторгнуты в одностороннем порядке (59 участников закупок). Также в РНП вошли шесть «недобросовестных участников закупок, уклонившихся от заключения контрактов» и один участник, контракт с которым расторгнут по решению суда.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что за первое полугодие 2025 года Пермское УФАС зафиксировало 165 случаев несоблюдения правил при осуществлении государственных закупок . Антимонопольная служба Пермского края получила 238 обращений от компаний, участвующих в закупках.

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