Пермское УФАС выявило 165 нарушений при проведении госзакупок В ведомстве подвели итоги за полгода Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

За первые шесть месяцев 2025 года Пермское УФАС зафиксировало 165 случаев несоблюдения правил при осуществлении государственных закупок.

Как сообщили в ведомстве, за указанный период антимонопольная служба Пермского края получила 238 обращений от компаний, участвующих в закупках. Из общего числа жалоб, 70 были признаны правомерными.

По итогам анализа поступивших обращений выявлено 104 случая нарушения законодательства о контрактной системе, и выдано 99 указаний об устранении выявленных недочетов.

Также УФАС организовало 151 инспекцию, в рамках которых проверено 280 процессов закупок. В результате проверок выявлено 61 нарушение положений Закона о контрактной системе.

Инициировано 137 административных разбирательств, по итогам которых 128 должностных лиц были привлечены к ответственности.

Вынесено 119 предостережений.

Принято 128 решений о взыскании штрафов на общую сумму, превышающую 140 тыс. руб.

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