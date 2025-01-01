За месяц ставка долгосрочной аренды однокомнатных квартир в Перми выросла на 7,5% В среднем по стране аренда подорожала на 3% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми средняя ставка аренды однокомнатной квартиры достигла 27,4 тыс. руб. в месяц. При этом динамика средней ставки выросла за год на 10,5%, а за месяц — 7,5%. Такие данные приводят эксперты «Циан.Аналитики», которые проанализировали, что происходит со ставками, спросом и предложением на рынке крупных городов РФ в августе этого года.

В исследовании учитывались данные по 40 городам с населением от 500 тыс. человек. Анализ цен проводился на основе ставок аренды однокомнатных квартир, а подсчёт объявлений — по всем типам квартир.

За месяц аренда в РФ в среднем подорожала на 3,3%, а за год — на 7,3%. Рост ускорился, но не так сильно, как в прошлом году. Предложение сократилось на 8% за месяц.

Ставки долгосрочной аренды увеличиваются третий месяц подряд, отмечают эксперты. К августу рост ускорился. Более чем на 1% ставки увеличились в 31 из 40 анализируемых локаций, сильнее всего (более +7%) — в Перми, Иркутске, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Рост замедлился по сравнению с прошлым годом, когда ставки увеличились в среднем на 5,5%. Сейчас «однушки» сдаются на 7,3% дороже, чем в прошлом августе.

По словам Елены Бобровской из «Циан.Аналитики», «высокий сезон» начался в середине июня, и за это время ставки выросли на 5%. Ожидается дальнейший рост, но медленнее, чем в прошлом году, из-за высокой базы, замедления экономики, роста предложения и отсутствия изменений в смежных сегментах.

Как писал ранее «Новый компаньон», в Перми растёт объём спроса и предложения на рынке долгосрочной аренды квартир. По данным сервиса «Авито Недвижимость», за год спрос вырос на 11%, за месяц — на 5%.

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