Алёна Бронникова Спрос на квартиры для долгосрочной аренды в Перми вырос на 11% Объём предложения вырос на 51% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми растёт объём спроса и предложения на рынке долгосрочной аренды квартир. За год спрос вырос на 11%, за месяц — на 5%. Такие данные по итогам июня приводит сервис «Авито Недвижимость».

В целом интерес к долгосрочной аренде жилья в России увеличился на 4% год к году, рост был зафиксирован в 31 из 42 городов исследования. Самый значительный зафиксирован во Владивостоке (+33% относительно июня 2024 года и +17% относительно мая 2025 года).

Объём представленного на платформе предложения вырос на 32%, самая заметная динамика зафиксирована в Липецке (+84%). В Перми выбор квартир для долгосрочной аренды вырос на 51: количество однокомнатных квартир выросло на 50%, двухкомнатных — на 58%, трёхкомнатных — на 36%, квартир-студий — на 51%. Стоимость с начала года снизилась на «двушки» (-6%) и студии (-4%). Средняя цена в июне сложилась на уровне 30 тыс. руб. в месяц.

Ранее «Мир квартир» сообщал, что в Перми в первом полугодии выросла стоимость двух- и трёхкомнатных съёмных квартир. По данным сервиса, в конце июня средняя стоимость аренды «однушки» составляла 26,5 тыс. руб./мес. (-5,4%), «двушки» — 34 тыс. руб./мес. (+0,9%), «трёшки» — 44,9 тыс. руб./мес. (+5,1%).

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