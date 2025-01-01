За I полугодие в Перми подорожали съёмные «двушки» и «трёшки» Поделиться Твитнуть

Аналитики портала «Мир квартир» полагают, что снижение стоимости аренды квартир прекращается. На основе анализа данных объявлений в 70 крупных городах России за первое полугодие текущего года, эксперты пришли к выводу о возобновлении роста цен на съёмное жильё.

Наибольший рост наблюдается в сегменте двух- и трёхкомнатных квартир, в то время как однокомнатные квартиры пока не пользуются повышенным спросом. За шесть месяцев арендная плата за «однушки» увеличилась в 18 городах и уменьшилась в 52. Для «двушек» эти показатели составили 34 города с ростом против 35 с падением, в одном городе изменений не зафиксировано. Для «трёшек» зафиксирован рост в 36 городах, снижение в 32, и в двух городах цены остались прежними. В среднем за полгода аренда однокомнатных квартир подешевела на 2,6%, двухкомнатных — подорожала на 0,1%, а трёхкомнатных — на 1,6%.

Аналогичная тенденция наблюдается и в Перми. В конце июня средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла 26,5 тыс. руб./мес. (снижение на 5,4% за полгода), двухкомнатной — 34 тыс. руб./мес. (рост на 0,9%), а трехкомнатной — 44,9 тыс. руб./мес. (рост на 5,1%).

По мнению Павла Луценко, руководителя портала, в июле начинается сезонное ценовое ралли, поэтому сейчас самое благоприятное время для владельцев квартир, желающих сдать свою недвижимость.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.