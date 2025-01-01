Арендатор лесного участка в Пермском крае нарушил закон о пожарной безопасности Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в ходе прокурорской проверки выявлены нарушения в работе арендатора лесного участка в Ильинском округе.

В частности, при инспекции нескольких лесосек в Чёрмозском участковом лесничестве установлено, что арендатор не произвёл уборку порубочных остатков. В ряде случаев эти остатки были сложены ближе, чем в 10 м от примыкающих лесных насаждений, что увеличивало риск возникновения лесного пожара.

По итогам проверки арендатору было направлено представление прокурора. После его рассмотрения, нарушения были устранены. сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

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