Нашедшего боеприпасы жителя Прикамья приговорили к ограничению свободы Его осудили за незаконное хранение Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Кудымкарском городском суде Пермского края вынесен приговор по уголовному делу, возбуждённому в отношении жителя Юрлинского округа. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, а именно в незаконном хранении боеприпасов для огнестрельного оружия. Об этом сообщает Единый портал прокуратуры Российской Федерации.

Согласно материалам дела, обвиняемый в сентябре 2020 года обнаружил в охотничьем домике патроны, предназначенные для нарезного охотничьего оружия и годные для стрельбы. Эти патроны он незаконно хранил в своём жилище в течение пяти лет, пока они не были конфискованы сотрудниками правоохранительных органов. Примечательно, что сам подсудимый не является владельцем оружия, а свое стремление к такому опасному коллекционированию объяснил желанием иметь их «на всякий случай».

Суд, приняв во внимание позицию государственного обвинителя, назначил виновному наказание в форме ограничения свободы. Данный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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