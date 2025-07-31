Власти Перми рассказали об единых правилах изменения видов разрешённого использования земли Положения федерального закона вступят в силу весной Поделиться Твитнуть

В городском департаменте земельных отношений проинформировали о вступлении в силу закона, унифицирующего правила определения и изменения видов разрешённого использования (ВРИ) земли. Новый нормативный акт вносит ясность в вопросы установления ВРИ для различных категорий земель, включая лесные участки, сельскохозяйственные угодья, земли общего пользования и территории объектов культурного наследия.

Власти отмечают, что для владельцев земельных участков процесс станет более простым и понятным. Закон определяет четкую процедуру изменения назначения земли, регламентируя круг лиц, имеющих право инициировать изменения, условия их осуществления и необходимую документацию.

Вводится ограничение на изменение ВРИ арендаторами и землепользователями, не являющимися владельцами расположенных на участке объектов недвижимости, за исключением государственных и муниципальных организаций. Эта мера направлена на предотвращение ситуаций, когда арендаторы меняют назначение земли в обход первоначальных условий.

Для бизнеса важным нововведением является возможность установления или изменения ВРИ через документацию по планировке территории, особенно актуально это для линейных объектов, таких как дороги и инженерные сети. Это позволит строить такие объекты без отдельной процедуры изменения ВРИ, если это предусмотрено проектной документацией, сокращая сроки согласований и упрощая подключение к инженерным сетям.

По заявлению департамента земельных отношений, в Перми эти изменения позволят избежать затяжных процедур внесения изменений в городские правила землепользования и застройки, что ускорит реализацию инфраструктурных и инвестиционных проектов.

Закон также уточняет случаи, когда использование земли допускается независимо от установленного ВРИ, например, для размещения некапитальных сооружений и объектов благоустройства.

Напоминаем, что положения ФЗ №295-ФЗ от 31.07.2025 вступают в силу 1 марта 2026 года.

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