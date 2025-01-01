Прикамский «Инкаб» начал производство оптических кабелей для морских линий связи Их создание полностью локализовано в России Поделиться Твитнуть

Завод «Инкаб» запустил производство подводных оптических кабелей, предназначенных для строительства морских линий связи. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что завод будет производить два вида таких кабелей: защищённые глубоководные кабели и кабели для среднеглубоководных участков и прибрежных зон. По словам пресс-службы предприятия, конструкции с бронёй на прибрежных участках позволят не повреждаться от якорей, тралов и др.





«Новые кабели позволяют обеспечить надёжную цифровую инфраструктуру для прибрежных территорий России, включая Дальний Восток и Арктическую зону, где наземные способы организации связи часто недоступны», — отметили в компании.





Кабели начнут поставлять готовыми отрезками до 50 км, отгружать конструкции будут с морского причала в Приморском крае.





«Производство локализовано в России — от сырья до готовой продукции», — добавили в «Инкабе».

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