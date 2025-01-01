Юной спортсменке из Перми выплатят 300 тысяч рублей за травму на тренировке В эту сумму суд оценил причинённый ущерб Поделиться Твитнуть

В результате прокурорского иска суд обязал выплатить 300 тыс. руб. девочке, пострадавшей во время тренировки в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Проверка, инициированная прокуратурой Свердловского района Перми, была связана с инцидентом, в котором юная спортсменка получила травмы.

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель, организовавший детскую спортивную секцию, не обеспечил безопасные условия во время тренировочного процесса. Это привело к тому, что ребёнок получил травму. Врачи квалифицировали её как вред здоровью средней тяжести.

Прокурор обратился с иском в суд о компенсации морального ущерба, нанесённого пострадавшей.

В итоге Свердловский районный суд удовлетворил требования прокурора, постановив взыскать с ответчика 300 тыс. руб. в пользу юной спортсменки. Решение суда ещё не вступило в законную силу.

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