Число учащихся во вторую смену снизится в Перми на 2,5 тысячи Сокращение обусловлено вводом в строй новых образовательных учреждений Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

В Перми ожидается сокращение количества школьников, посещающих занятия во вторую смену. Согласно информации, предоставленной изданию «Коммерсантъ-Прикамье» городским управлением образования, в 2025-2026 учебном году прогнозируется уменьшение числа учащихся, занятых во вторую смену, на 2500 человек относительно предыдущего учебного года. Ожидается, что доля учеников, обучающихся во вторую смену, составит 33,2% от общего числа школьников города.

Сокращение численности второй смены обусловлено вводом в строй новых образовательных учреждений. Исторически сложилось, что в Пермском крае именно Пермь характеризуется наибольшим процентом учеников, занимающихся в две смены. При этом общепризнано, что организация учебного процесса в первую смену предоставляет школам больше возможностей для расширения внеурочной деятельности, проектной работы, укрепления связей с родителями, социальными партнёрами и общественными объединениями.





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