На пожаре в деревне Хмели под Пермью пострадал мужчина
Огонь вспыхнул в гараже
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Пермскому краю, 4 августа в д. Хмели Пермского округа вспыхнул пожар в гаражном боксе, во время которого пострадал один человек.
На место происшествия оперативно прибыли 17 спасателей и четыре единицы техники. Прибывшие пожарные установили, что горит гараж. В ходе тушения пожара никто не погиб, но один мужчина получил ранения.
Пожар был локализован в 11:38, а полностью ликвидирован в 11:45. Общая площадь возгорания составила 9 «квадратов».
Предварительной причиной пожара стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
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