На пожаре в деревне Хмели под Пермью пострадал мужчина Огонь вспыхнул в гараже Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Пермскому краю, 4 августа в д. Хмели Пермского округа вспыхнул пожар в гаражном боксе, во время которого пострадал один человек.

На место происшествия оперативно прибыли 17 спасателей и четыре единицы техники. Прибывшие пожарные установили, что горит гараж. В ходе тушения пожара никто не погиб, но один мужчина получил ранения.

Пожар был локализован в 11:38, а полностью ликвидирован в 11:45. Общая площадь возгорания составила 9 «квадратов».

Предварительной причиной пожара стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

Как писал ранее «Новый компаньон», в этот же день, 4 августа, в Мотовилихинском районе Перми на ул. Бузинской произошёл пожар в двухэтажном доме. По прибытии специалисты спасательной службы обнаружили, что горящий дом оказался заброшенным. На пожаре никто не пострадал.

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