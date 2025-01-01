В Перми в Мотовилихе сгорел двухэтажный заброшенный дом Площадь пожара — 60 «квадратов» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Мотовилихинском районе Перми на ул. Бузинской в понедельник, 4 августа, произошёл пожар в двухэтажном доме. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, пламя охватило 60 кв. м.

Сообщение о пожаре поступило в 13:25. На место возгорания оперативно выехали 11 огнеборцев на четырёх спецмашинах. По прибытии специалисты спасательной службы обнаружили, что горящий дом оказался заброшенным.





Пожар был локализован в 13:42, а горение — в 13:55. Сообщается, что пострадавших во время пожара нет.





«Информация оперативная, подлежит уточнению», — добавили в ведомстве.





Сейчас специалисты надзорной деятельности и профилактики проводят проверки, выясняют обстоятельства и причины пожара.





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