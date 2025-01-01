В Пермском округе мать спасла ребёнка на пожаре Из-за неисправной проводки вспыхнул огонь в частном доме в Култаево Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В селе Култаево Пермского округа пожар в частном доме едва не унёс жизнь ребёнка. По предварительным данным, причиной стало несоблюдение правил эксплуатации электрооборудования, что привело к возгоранию мебели и предметов домашнего обихода. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

До приезда пожарных расчётов мать вынесла из огня маленького ребёнка, тем самым предотвратив трагедию.

Пламя, охватившее 36 кв. м, было потушено силами 15 пожарных при участии четырёх единиц спецтехники.

О пострадавших не сообщается. Сейчас выясняются все детали и причины случившегося, отметили в МЧС по региону.

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