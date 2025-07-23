«Девелоперы ищут новые способы заинтересовать покупателя» Поделиться Твитнуть

Айна Якупова, руководитель ООО «Научный проектно-технологический институт «ОРТЭКС»

— В современной архитектуре ключевой акцент сместился в сторону благоустройства, комфорта и создания среды, где человеку приятно находиться. Девелоперы стремятся проектировать пространства, которые обеспечивают удобство не только в быту, но и в повседневной жизни в целом — это касается и жилых, и коммерческих объектов внутри одного проекта.

В актуальных проектах 2024—2025 годов особое внимание уделяется зонам общего пользования: здесь появляются коворкинги, переговорные, пространства для работы с ноутбуком. Это отражение гибридного формата занятости, когда многие молодые специалисты работают вне офиса. Аудитория 25—35 лет активно выходит на рынок недвижимости, и проектные решения всё чаще подстраиваются под её потребности.

Ранее как конкурентное преимущество выступали помещения для хранения велосипедов и колясочные, но сегодня этим уже никого не удивишь. Конкуренция высока даже в отдалённых районах, и девелоперы ищут новые способы заинтересовать покупателя.

Что касается архитектурных решений, то подход к их сложности зависит от класса объекта. В эконом-сегменте изначально не закладываются дорогостоящие элементы, в то время как в комфорт- и бизнес-классе фасады, входные группы и благоустройство остаются важнейшими аспектами проекта. Это визуальное «лицо» объекта, и на текущем этапе в этих зонах удешевления не наблюдается. В 2025 году эстетика по-прежнему входит в число приоритетов, на которые закладываются бюджеты, и это подтверждается практикой: данные элементы продолжают проектироваться и реализовываться.

Баланс между стоимостью строительства и архитектурной выразительностью определяется уже на стадии проектирования. При этом важно учитывать, что текущие стройки — это результат проектных решений, принятых год-полтора назад, в иных экономических условиях.

Эстетические элементы по-прежнему остаются в технических заданиях, и, хотя они повышают себестоимость, все затраты просчитываются таким образом, чтобы не работать в убыток. Стоимость квадратного метра не только формируется из визуальных или проектных решений, но и включает в себя цену земли, расходы на технические подключения — тепло, электричество, воду, канализацию. Все эти параметры, а не только архитектурный облик проекта, оказывают серьёзное влияние на итоговую цену.

При этом изменения на рынке — колебания стоимости материалов, доступность рабочей силы или изменения в регуляторных требованиях — не оказывают критического влияния на процесс проектирования. В отрасли существуют утверждённые нормы и стандарты, в рамках которых ведётся вся работа. Независимо от внешней ситуации, проектировщики продолжают действовать по установленным правилам.

Что касается перспектив развития архитектуры, интерес к индивидуальным решениям не ослабевает. Несмотря на то что банк типовых решений, разработанный Минстроем России, активно используется в сегменте социальных объектов (школы, детские сады, спортзалы), в жилищном строительстве типизация ограничена в основном рамками экономкласса.

Современная тенденция — это осознанное стремление к индивидуальности, концептуальности и созданию запоминающейся среды. Девелоперы закладывают в проекты не только жилые метры, но и идею: будь то пространство для семей с детьми, молодёжное сообщество или концепция центра притяжения — важна не только архитектура, но и позиционирование и уникальный образ. Это даёт результат с точки зрения маркетинга и отвечает ожиданиям нового поколения покупателей, которое формирует запрос на осмысленную и удобную городскую среду.

Одновременно меняются и подходы к планировкам. Средняя площадь трёхкомнатной квартиры сегодня составляет не более 80 кв. м. Люди готовы платить больше за квадратный метр, но не хотят переплачивать за избыточные площади, поскольку осознают, что обслуживание больших квартир становится всё более затратным. Рынок гибко реагирует на эти изменения: новые квартиры становятся компактнее и функциональнее.

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