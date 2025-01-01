Во Фролах стартовало строительство уникального ЖК «Родные Росы» с кварталами-экосистемами Поделиться Твитнуть

В пригороде Перми, во Фролах, началась реализация масштабного проекта — жилого комплекса «Родные Росы». Проект, возводимый АО «СтройПанельКомплект» в формате комплексного развития территории (КРТ), гарантирует синхронное создание всей необходимой инфраструктуры вместе с жильём, ориентируясь на комфорт семей с детьми и старшего поколения.

Природные кварталы

Главной отличительной чертой «Родных Рос» станет тематическое зонирование — создание кварталов-экосистем. Весь комплекс разделят на территории, каждая из которых получит уникальное оформление, стилизованное под природные зоны Пермского края: реку, озеро, смешанный лес, тайгу, предгорья и горы. Эта идея повлияет не только на визу­альный стиль, но и на архитектуру зданий, подбор местных растений для озеленения, дизайн дворов, детских площадок, скамеек и даже освещение, формируя по-настоящему атмосферную и узнаваемую среду в каждом уголке.

Возрождённое озеро

Центром экологической концепции и ключевым местом притяжения для жителей станет восстановленное озеро. Водоём подвергнут тщательной рекультивации: очистке дна, укреплению берегов и созданию инновационной системы биоплато для естественной фильтрации воды. Высадка аутентичных водных и прибрежных растений региона поддержит биоразнообразие и создаст живописные экологичные зоны отдыха у воды, превратив озеро в пространство для прогулок и активного отдыха.

КРТ: комфорт с первых дней

Ключевое преимущество формата КРТ — гарантированное синхронное развитие социальной и коммерческой инфраструктуры. Детский сад, магазины и другие важные объекты будут введены в эксплуатацию параллельно со сдачей жилья, обеспечивая новосёлам максимальный комфорт с самого начала заселения. Проект «Родные Росы» наглядно демонстрирует подход к развитию территорий через создание наполненной смыслами, комфортной и доступной жизненной среды.

ООО «СЗ Финпроект». ИНН 5904151980. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой. Пермский край, с. Фролы, ул. Академическая, 9, ул. Степная, 2.

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