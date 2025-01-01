В Пермском крае зафиксирован рекордный рост продаж аналогов «Оземпика»
По данным DSM Group, за первые шесть месяцев текущего года жители Прикамья потратили свыше 162 млн руб. на покупку «Оземпика» и его аналогов. Общее количество приобретенных упаковок превысило 28 тыс. Наибольшим спросом пользовались препараты «Семавик» и «Квисента». Рост продаж составил более 300%. Об этом пишет «В курсе.ру».
Общая сумма продаж «Семавика» достигла почти 100 млн руб., а количество проданных упаковок возросло на 359%. Объем продаж «Квисенты» увеличился с 7 до 30 млн руб., а количество проданных упаковок выросло с 1,3 тыс. до 5,6 тыс. Следует отметить, что «Семавик» и «Квисента» являются аналогами «Оземпика», используемого для снижения веса.
При этом врачи выступают против применения препаратов без назначения специалистов. Медики предупреждают о возможных негативных последствиях применения «Оземпика» и его отечественных аналогов, включая побочные эффекты со стороны пищеварительной системы, возникновение синдрома отмены и даже увеличение вероятности развития онкологических заболеваний щитовидной железы.
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