В Пермском крае зафиксирован рекордный рост продаж аналогов «Оземпика» Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

По данным DSM Group, за первые шесть месяцев текущего года жители Прикамья потратили свыше 162 млн руб. на покупку «Оземпика» и его аналогов. Общее количество приобретенных упаковок превысило 28 тыс. Наибольшим спросом пользовались препараты «Семавик» и «Квисента». Рост продаж составил более 300%. Об этом пишет «В курсе.ру».

Общая сумма продаж «Семавика» достигла почти 100 млн руб., а количество проданных упаковок возросло на 359%. Объем продаж «Квисенты» увеличился с 7 до 30 млн руб., а количество проданных упаковок выросло с 1,3 тыс. до 5,6 тыс. Следует отметить, что «Семавик» и «Квисента» являются аналогами «Оземпика», используемого для снижения веса.

При этом врачи выступают против применения препаратов без назначения специалистов. Медики предупреждают о возможных негативных последствиях применения «Оземпика» и его отечественных аналогов, включая побочные эффекты со стороны пищеварительной системы, возникновение синдрома отмены и даже увеличение вероятности развития онкологических заболеваний щитовидной железы.

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