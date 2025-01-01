Проекты благоустройства долин двух малых рек в Перми разработают питерцы Документация должна быть готова к 15 октября этого года Поделиться Твитнуть

В Перми выбран подрядчик на разработку проектно-сметной документации по благоустройству двух главных малых рек города — Егошихи и Данилихи. Это ООО «Горландшафт» из Санкт-Петербурга. Данные об этом размещены на сайте госзакупок. Работы по благоустройству будут проводиться в рамках проекта «Зелёное кольцо», который начал реализовываться в краевом центре несколько лет назад.

Начальная (максимальная) сумма, которую власти готовы были потратить на разработку проектно-сметной документации по благоустройству долины Егошихи, составляла 10 509 515,15 руб., а по Данилихе — 10 899 836,50 руб. ООО «Горландшафт» согласилось выполнить работы за 8,4 и 8,7 млн руб. соответственно.

В долине Данилихи работы будут разбиты на два этапа. В рамках первого планируется благоустроить участок от ул. Крисанова, 67 до ул. Крылова, после чего работы проведут на участке от ш. Космонавтов до ул. Чкалова. Второй этап предусматривает благоустройство трёх участков: от ул. Екатерининской, 177а до ул. Плеханова, на ул. Моторостроителей между домами № 8 и 14 и на ул. Муромской, 32 — до дома №18 по ул. Академика Курчатова.

Что касается Егошихи, то подрядчику предстоит разработать проект благоустройства трёх локаций: от территории «Летающего лыжника» до ул. Весёлой, 1 у Средней дамбы, от ул. Весёлой до Южной дамбы, а также от ул. Льва Шатрова, 34 до ул. Нейвинской, 9.

Проекты должны быть подготовлены до 15 октября этого года.

ООО «Горландшафт» было зарегистрировано в 2022 году. Его единственный учредитель и гендиректор — Тимофей Панкратьев. Согласно данным в базе Rusprofile, выручка ООО за прошлый год составила 17 млн руб., читая прибыль — 86 тыс. руб.

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