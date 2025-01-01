На проекты по благоустройству долин двух малых рек Перми выделен 21 млн рублей Данилиху и Егошиху преобразят в рамках проекта «Зелёное кольцо» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми на разработку проектно-сметной документации по благоустройству двух главных малых рек города, Егошихи и Данилихи, планируется направить более 21,4 млн руб. Работы по благоустройству будут проводиться в рамках проекта «Зелёное кольцо», который начал реализовываться в краевой столице несколько лет назад. Данные об этом размещены на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) сумма, которую власти готовы потратить на разработку проектно-сметной документации по благоустройству долины Егошихи, составляет 10 509 515,15 руб., а по Данилихе — 10 899 836,50 руб. Заявки принимаются до 15 июля.

В долине Данилихи работы будут разбиты на два этапа. В рамках первого планируется благоустроить участок от ул. Крисанова, 67 до ул. Крылова, после чего работы проведут на участке от ш. Космонавтов до ул. Чкалова. Второй этап предусматривает благоустройство трёх участков: от ул. Екатерининской, 177а до ул. Плеханова, на ул. Моторостроителей между домами № 8 и 14 и на ул. Муромской, 32 — до дома №18 по ул. Академика Курчатова.

Что касается Егошихи, то подрядчику предстоит разработать проект благоустройства трёх локаций: от территории «Летающего лыжника» до ул. Весёлой, 1 у Средней дамбы, от ул. Весёлой до Южной дамбы, а также от ул. Льва Шатрова, 34 до ул. Нейвинской, 9.

Проекты должны быть подготовлены до 15 октября этого года.

Как пояснил «Новому компаньону» начальник управления по экологии и природопользованию Дмитрий Андреев, в настоящее время ведутся работы по установке дополнительной навигации, устройству дождевых садов, оборудуются подходы к визит-центрам, включая возможность подхода маломобильных групп.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце июня был объявлен аукцион на охрану долин Данилихи и Егошихи. С охранной организацией, которая будет следить за правопорядком в долинах, планируется заключить договор до 31 декабря этого года. Начальная цена контракта составила 13,3 млн руб.

На выделенные деньги будет организовано патрулирование долин обеих рек. У охранников должны быть защитные жилеты, шлемы, наручники и резиновые палки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.