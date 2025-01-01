На охрану долин малых рек Перми власти готовы потратить более 13 млн рублей Охранникам выдадут шлемы, наручники и резиновые палки Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

Как сообщает «Рифей», Центр организации закупок объявил аукцион на охрану долин двух главных малых рек Перми — Данилихи и Егошихи. С охранной организацией, которая будет следить за правопорядком в долинах, планируется заключить договор до 31 декабря этого года.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 13,3 млн руб.

Во время патрулирования долин рек у охранников должны быть защитные жилеты, шлемы, наручники и резиновые палки.

Отметим, проблема охраны природных территорий от вандалов существует в Перми уже не первый год. Общественные активисты и экологи не раз поднимали этот вопрос и обращались к властям с предложением организовать патрулирование долин малых рек.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале июня в долине Егошихи начали устанавливать навигацию. К началу месяца в долине завершилось благоустройство площадки для собак (ул. Красные Казармы, 10), а в парке «Зелёнка» и на ул. Весёлой установили малые архитектурные формы. Помимо этого, устанавливаются визит-центры, навигация и информационные стенды. Появились 12 аншлагов и 28 указателей.

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