В Перми в долине реки Егошихи устанавливают навигационную систему Кроме этого, на территории появляются малые архитектурные формы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми в долине реки Егошихи ведется установка навигации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

На сегодняшний день в долине реки уже завершилось благоустройство площадки для собак (ул. Красные Казармы, 10), а в парке «Зелёнка» и на Весёлой улице установили малые архитектурные формы. Кроме этого, обустраиваются визит-центры, устанавливаются визит-центры, навигация и информационные стенды.

В частности, появились 12 аншлагов, 28 указателей и четыре книжки, ещё пять установят до конца недели, рассказал в своем телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин. По его словам навигационная система поможет посетителям не только лучше ориентироваться внутри парка но и познакомит их с правилами поведения на территории. На информационных стендах же рассказывается о разнообразии флоры и фауны природного объекта.





Что касается площадки для выгула собак то здесь есть комплекс последовательных препятствий. Площадка оборудована системой освещения с солнечными модулями, которые работают автономно за счет энергии солнца, что позволяет снизить расходы на электроснабжение.





«Создание площадок для выгула собак является важным шагом в повышении качества городской среды. Это способствует снижению числа нарушений правил содержания собак в общественных местах. Всего в рамках проекта «Зеленое кольцо» при благоустройстве долин рек Данилихи и Егошихи появится 3 площадки для выгула собак: в парке на ул. Подгорной, в парке «Зелёнка» и в Серебрянском парке», — прокомментировали в администрации Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.