Названа причина пожара в многоквартирном доме в Шадейке Пермского края Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По предварительным данным, полученным от пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю, наиболее вероятной причиной возгорания в многоквартирном доме в п. Шадейка стала неосторожность при курении.

В ведомстве также уточнили информацию, касающуюся спасения жильцов: сотрудники газодымозащитной службы спасли из огня одну женщину, а не двух, как было заявлено изначально. Как выяснилось, вторая женщина была эвакуирована из горящего здания благодаря помощи соседки, которая вывела её на улицу.

Напомним, пожар в Шадейке произошёл в третьем часу дня 4 августа. Для тушения были мобилизованы ресурсы: семь единиц спецтехники и команда из 21 спасателя.

Прибывшие первыми пожарные обнаружили, что огонь охватил квартиру и крышу многоквартирного жилого дома. Предварительная оценка площади, охваченной огнём, составляет 400 кв. м.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Ещё до приезда пожарных расчётов 30 жильцов самостоятельно покинули здание.

Пожар полностью потушен в 15:28.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.