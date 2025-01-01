На пожаре в Прикамье из жилого дома эвакуировались 30 человек Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

4 августа в 14:21 поступил сигнал о возгорании в п. Шадейка, расположенном в Кунгурском муниципальном округе, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Для тушения были мобилизованы ресурсы: семь единиц спецтехники и команда из 21 спасателя.

Прибывшие первыми пожарные обнаружили, что огонь охватил квартиру и крышу многоквартирного жилого дома.

Предварительная оценка площади, охваченной огнём, составляет 400 кв. м.

По информации МЧС, жертв и пострадавших в результате пожара нет. Ещё до приезда пожарных расчётов 30 жильцов самостоятельно покинули здание.

Сотрудники газодымозащитной службы спасли из горящего дома двух женщин.

Пожар был локализован в 14:56, а полностью потушен в 15:28.

В настоящее время на месте происшествия работает дознаватель из МЧС России, выясняющий причины возникновения пожара.

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