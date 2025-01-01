Двое детей в Прикамье получили ожоги, упав на раскалённые угли Поделиться Твитнуть

За прошедшие выходные дни в Пермском крае раскалёнными углями костров травмированы два ребёнка 2023 г.р., сообщили в ГУ МЧС по региону.

Так, в субботний вечер в Добрянском округе, на берегу реки Камы, произошёл несчастный случай: девочка упала и обожгла ладонь углями костра. Ей диагностировали термические ожоги второй степени. Пострадавшую доставили в Полазненскую центральную районную больницу для первичной обработки ожога, после чего перевели в ожоговый центр в Перми.

В воскресенье в п. Тюлькино Соликамского округа мальчик также получил ожоги, упав на раскалённые угли. У него диагностированы термические ожоги кистей рук и стоп 2-3 степени. Ребёнку оказывают медицинскую помощь в детском хирургическом отделении Соликамской городской больницы, где он проходит курс лечения.

Представители МЧС обращаются к родителям с настоятельной просьбой проявлять повышенную внимательность во время отдыха на природе с детьми. Нельзя оставлять детей без присмотра и необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.