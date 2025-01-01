Средний срок POS-кредита в Пермском крае сократился на 2,8% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным, предоставленным кредитными организациями в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), средний период погашения товарных кредитов в июне 2025 года составил 13,9 месяца, что на 2,8% меньше, чем в мае того же года (14,3 месяца).

Среди 20 ведущих регионов РФ по объёмам POS-кредитования, наибольшая средняя продолжительность кредитов была зафиксирована в Кемеровской области (15,1 мес.), Красноярском крае (14,6 мес.), Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) (14,5 мес.), Новосибирской (14,3 мес.) и Челябинской (14,2 мес.) областях. Наименьшие значения отмечены в Москве (12,5 мес.), Нижегородской (13,0 мес.), Санкт-Петербурге (13,0 мес.), Московской (13,0 мес.) и Ростовской (13,4 мес.) областях.

Наиболее заметное снижение среднего срока POS-кредитов в июне 2025 года по сравнению с маем наблюдалось в Нижегородской (–6,5%) и Саратовской (–5,4%) областях, Ставропольском крае (–4,9%), а также в Ростовской области (–4,3%) и Краснодарском крае (–4,2%). В то же время в Республике Башкортостан и Красноярском крае данный показатель остался неизменным.

По словам Алексея Волкова, директора по маркетингу НБКИ, после трёх месяцев роста средний срок товарных кредитов в июне 2025 года снова уменьшился. Он напомнил, что с июня предыдущего года и до начала 2025 года этот показатель почти непрерывно снижался. Такая динамика обусловлена невысокими объёмами выдачи POS-кредитов, что связано со снижением склонности банков к риску и уменьшением спроса со стороны населения. При этом банки продолжают стабильно предоставлять POS-кредиты заёмщикам с хорошей кредитной историей.

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