Краснокамский маньяк из Прикамья признался в убийстве ещё двух подростков Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

Ранее осуждённый на пожизненное заключение краснокамский маньяк из Пермского края сделал признание в убийстве ещё двух несовершеннолетних, увеличив число своих жертв до 17.

Как пишет Telegram-канал Shot, маньяк признался в убийстве братьев-подростков 15 и 17 лет в 2004 году. Мотивы и детали этого преступления пока не разглашаются.

Белорусцев, орудовавший в Краснокамске на протяжении десятилетия, в 2010 году был приговорён к пожизненному заключению за убийство трёх собутыльников с использованием блина от гантели. Уже находясь в заключении, он начал давать признательные показания о других преступлениях. До недавнего времени он рассказал о 15 убийствах, а новое признание добавляет ещё две жертвы к его счёту. Преступления он совершал в Краснокамске.

В настоящее время 58-летний серийный убийца отбывает свой пожизненный срок в исправительной колонии №6 в Соль-Илецке, известной как «Чёрный дельфин».

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