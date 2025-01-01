На мосту через Вильву в Прикамье начали обустраивать подходы Мостовой переход должны отремонтировать в 2025 году Поделиться Твитнуть

В Пермском крае продолжается капитальный ремонт мостового перехода через реку Вильву, расположенного на трассе Кунгур — Соликамск. Об этом проинформировали в региональном Министерстве транспорта.

Этот мост был возведён в 1964 году, а предыдущая реконструкция проводилась почти три десятилетия назад.

Второй год подряд ведутся работы по капитальному обновлению объекта. В течение прошлого года была отремонтирована правая часть моста: произведён демонтаж устаревших пролётов и их замена на новые конструкции. Опорные элементы были расширены, балки пролётных строений заменены, уложено новое асфальтобетонное покрытие.

Аналогичные работы проводились в текущем году на второй половине мостового сооружения. В настоящее время подрядная организация занимается обустройством подходов к мосту, а также укреплением конусов с использованием монолитного бетона. Предстоит также укладка асфальта на мосту, установка барьерных и перильных ограждений, дорожных знаков и нанесение разметки.

Завершение всех ремонтных работ запланировано на конец 2025 года.

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