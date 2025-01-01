Избирком Прикамья зарегистрировал Дмитрия Махонина кандидатом на выборах губернатора В комиссии признали все предоставленные подписи достоверными Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

Пермский крайизбирком официально зарегистрировал первого кандидата, претендующего на пост губернатора Пермского края. Им стал действующий глава региона Дмитрий Махонин.

Комиссия изучила все необходимые документы, поданные для выдвижения и последующей регистрации, а также сведения о кандидатурах рассматриваемых на должность сенатора РФ.

После анализа подписных листов, представленных в поддержку Махонина муниципальными депутатами, все 50 подписей, собранные им от депутатов дум из всех 43 муниципалитетов региона, в избиркоме признали достоверными.

Окончательные решения о регистрации других кандидатов в крайизбиркоме вынесут не позднее 8 августа.

Как ранее писал «Новый компаньон», 30 июля крайизбирком завершил приём документов для официальной регистрации в качестве кандидатов на выборах губернатора Пермского края. Из всех претендентов 10 кандидатов успели подать документы, включая подписи муниципальных депутатов, однако один претендент — Александр Запивалов — документы не подал.

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