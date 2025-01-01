Избирком завершил приём документов от участников выборов губернатора Пермского края Решение о регистрации кандидатов будет принято не позднее 8 августа Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края

К 18:00 30 июля крайизбирком завершил приём документов для официальной регистрации в качестве кандидатов на выборах губернатора Пермского края. Как отметили в комиссии, 10 претендентов успели подать документы, включая подписи муниципальных депутатов. Один претендент — Александр Запивалов — документы не подал.

Так, Дмитрий Махонин предоставил 50 депутатских подписей, собранных в 43 муниципальных образованиях. Ксения Айтакова также представила 50 подписей, но из 36 муниципалитетов. Олег Постников предъявил 50 подписей, собранных в 39 муниципальных округах. Аналогичное количество подписей (50) из 39 муниципальных образований представил и Денис Шитов. Людмила Караваева собрала 50 подписей депутатов из 42 муниципалитетов.

Вячеслав Лучников представил 50 подписей депутатов из 28 муниципалитетов. Егор Гилёв ограничился лишь одной подписью избирателей, не предоставив депутатских подписей. Максим Гашев собрал всего 2 подписи депутатов из 2 муниципальных образований. Михаил Дьячков предоставил 4 подписи депутатов из 4 муниципальных образований. Александр Зинин представил 1079 подписей избирателей, не предоставив депутатских.

Как напомнили в крайизбиркоме, для регистрации каждому кандидату требовалось предоставить как минимум 48 подписей депутатов, собранных не менее чем в 33 муниципалитетах. Кандидаты-самовыдвиженцы, помимо этого, должны были представить не менее 19 691 подписи избирателей Пермского края. Таким образом, предварительно, формальные условия сумели выполнить лишь пять претендентов: Дмитрий Махонин, Ксения Айтакова, Олег Постников, Денис Шитов и Людмила Караваева.

Председатель Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева отметила чёткое соблюдение закона крайизбиркомом при приёме документов на регистрацию от всех кандидатов: «Никто из них не был ущемлён в каких-то правах. Никому не представлялись преференции. А вот со стороны кандидатов, к сожалению, имеются упущения: не все выполнили требования избирательного законодательства. Конечно, специалисты будут проверять представленные документы, но уже по итогам сдачи документов на регистрацию очевидно, что 5 кандидатов не смогли собрать необходимое количество подписей депутатов в свою поддержку. Также не смог представить достаточное для регистрации количество подписей избирателей ни один из самовыдвиженцев, а еще один кандидат вообще не явился на сдачу документов».

Избирательная комиссия Пермского края в течение 10 дней проверит представленные документы и вынесет решение о регистрации кандидатов не позднее 8 августа 2025 года.

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