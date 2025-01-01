Налоговая задолженность самозанятых в Прикамье составила 196 млн рублей Более 13% самозанятых в регионе имеют долг по налогам Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Пермском крае по состоянию на 1 июля 2025 года на учёте в налоговых органах региона состояло 233 тыс. самозанятых. Однако из общего количества самозанятых 13,3% (или 31 тыс. человек) имеют задолженность по налогу на профессиональный доход. Общая сумма задолженности превышает 196 млн руб. Об этом «Новому компаньону» рассказала руководитель УФНС России по Пермскому краю Наталья Гурова.

Ранее «Новый компаньон» также писал, что в налоговой службе Пермского края зарегистрировано 80 блогеров из региона, так как с 1 мая этого года Росстандарт ввёл специальные коды ОКВЭД для них. По коду 73.11.1 (распространение рекламы в соцсетях) зарегистрировано 27 человек, по 70.21.1 (распространение информации в соцсетях) — 26, по 70.21.9 (прочие связи с общественностью) — 14, по 73.11.9 (рекламное агентство) — 13.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.