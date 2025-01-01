С мая 2025 года в Прикамье зарегистрировались 80 блогеров Ранее для них ввели коды ОКВЭД Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В налоговой службе Пермского края зарегистрировано 80 блогеров из региона. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Пермскому краю.

Напомним, с 1 мая этого года Росстандарт ввёл специальные коды ОКВЭД для блогеров. По коду 73.11.1 (распространение рекламы в соцсетях) зарегистрировано 27 человек, по 70.21.1 (распространение информации в соцсетях) — 26, по 70.21.9 (прочие связи с общественностью) — 14, по 73.11.9 (рекламное агентство) — 13.





Руководитель Управления ФНС России по Пермскому краю Наталья Гурова пояснила, что блогеры могут иметь статус физлица, ИП или юрлица. Если доход блогера менее 2,4 млн руб. в год и нет сотрудников, он может стать самозанятым. При доходе выше и наличии сотрудников необходимо регистрироваться как ИП, а при совместном ведении блога несколькими людьми — создать общество с ограниченной ответственностью (ООО).





В налоговой напомнили, что блогеры обязаны уплачивать налоги и несут такую же ответственность, как и другие налогоплательщики. При неуплате долга начинается процесс принудительного взыскания.





«Стоит помнить, что в случае несвоевременной оплаты налогов налогоплательщик несёт дополнительные расходы: во-первых, ежедневно на сумму отрицательного сальдо начисляются пени. С учётом высокой ставки рефинансирования сумма пени может быть значительной. Кроме того, в случае принятия налоговым органом мер взыскания в судебном порядке дополнительно гражданам присуждается госпошлина, размер которой существенно возрос и составляет минимум 2 тыс. руб. Также, если взыскание осуществляется через службу судебных приставов, накладывается к взысканию и сумма исполнительского сбора, минимум 1 тыс. руб.», — добавила Наталья Гурова.

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