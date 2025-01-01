В Прикамье из-за аварийного состояния закрыли мост через реку Сын По нему проходит автодорога Луговая — Батуры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Нытвенском муниципальном округе Пермского края временно ограничили движение по мосту через реку Сын, участок проходит через автомобильную дорогу Луговая — Батуры. Перекрытие связано с аварийным состоянием сооружения. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция в своих соцсетях.

«Уважаемые, водители! Госавтоинспекция Пермского края просит с пониманием отнестись к устранению дефектов и повреждений, создающих угрозу безопасности дорожного движения, рекомендует заранее продумывать свой маршрут поездки и не совершать опасных манёвров», — добавила в сообщении региональная ГАИ.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что на 118 км трассы Кунгур—Соликамск 3 и 6 августа с 11:00 до 12:00 и с 19:00 до 21:00 закроют движение для всех видов транспорта. Перекрытие связано с капремонтом путепровода через ж/д пути на ул. Юности в Чусовом.

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