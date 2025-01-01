Выручка пермского НПО «Искра» сократилась на 43% Убыток компании уменьшился на 24% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ПАО «НПО «Искра» разместило финансовую отчётность за первое полугодие 2025 года, согласно которой выручка предприятия сократилась на 43% — в аналогичном периоде 2024 года она составляла 3,2 млрд руб., а в 2025 году — 1,8 млрд руб.

Убыток компании за первое полугодие 2025 года составил 409 млн руб., что на 24% меньше, чем в том же периоде 2024 года, когда показатель был 541 млн руб.

Кредиторская задолженность предприятия составляет 7,3 млрд руб., она уменьшилась на 3,15 млрд руб.





Напомним, прошедший год стал для компании рекордным по прибыльности с 2019 года, продемонстрировав чистую прибыль, превышающую 314,3 млн руб. Выручка НПО «Искра» составила 9,7 млрд руб. При этом на ежегодном собрании акционеров ПАО «НПО «Искра» в июне было принято решение отказаться от выплаты дивидендов. Акционеры решили направить значительную часть прибыли — 298 млн руб. — на покрытие убытков прошлых лет.

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