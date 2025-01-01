Пермские энергетики «Россети Урал» осмотрели более 460 тысяч опор для выявления незаконно размещённых ВОЛС Поделиться Твитнуть

В пермском филиале «Россети Урал» продолжаются мероприятия по выявлению незаконных точек подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на электросетевых объектах компании. Системная работа направлена на предотвращение технологических нарушений из-за сверхнормативной нагрузки на линии электропередачи (ЛЭП), а также для улучшения взаимодействия с провайдерами и легализации линий связи, уже размещённых на опорах.

С начала года энергетики осмотрели более 460 тыс. опор линий электропередачи в Пермском крае. В большинстве случаев удалось установить собственников телекоммуникационного оборудования и направить им требования об устранении нарушений. На заключительной стадии подписания сейчас находятся договоры с операторами связи о размещении более 26 тыс. точек доступа ВОЛС на опорах (или электросетевых объектах) компании. Однако владельцы еще 29,6 тыс. подвесов незаконно размещённых ВОЛС остаются неизвестными. Если собственников не установят, или они откажутся признать факт незаконного размещения своего имущества на опорах линий электропередачи, то энергокомпания демонтирует ВОЛС в соответствии с действующим законодательством.





Отметим, что вес кабеля и его натяжение между опорами ЛЭП требуют обязательного расчёта, поскольку неучтённая нагрузка может привести к технологическим нарушениям. Несогласованное размещение подвесов ВОЛС вызывает перебои электроснабжения, затрудняет аварийно-восстановительные работы и создаёт угрозу жизни нарушителей. Известны случаи, когда установщики телекоммуникационного оборудования, не имеющие необходимого допуска от электросетевой компании, получают серьезные электротравмы, в том числе не совместимые с жизнью. Кроме того, незаконные действия владельцев ВОЛС осложняют ремонт и обслуживание ЛЭП. Снижение габаритных расстояний над дорогами из-за несогласованного монтажа повышает риск ДТП.





Ознакомиться с информацией и обратиться по вопросам оформления услуги предоставления доступа к инфраструктуре филиалов «Россети Урал» для размещения ВОЛС можно на официальном сайте компании. Также получить информацию возможно по телефону горячей линии 8-800-2200-220 (звонок бесплатный, круглосуточно).

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