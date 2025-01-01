Фестиваль «БерингАкваФест» в Пермском крае собрал более 15 тысяч зрителей Он проходил в Осе с 1 по 3 августа Поделиться Твитнуть

Уже ставший традиционным фестиваль на Каме в районе Осы «БерингАкваФест» в этом году проходил с 1 по 3 августа и собрал более 15 тыс. зрителей, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин.

Открылся фестиваль посадкой самолёта-амфибии на водную гладь, а затем был дан старт для 30 гонщиков на аквабайках, прибывших из Перми, Кургана, Челябинска, Екатеринбурга и Альметьевска. Самым молодым участником оказался семилетний пермяк Матвей Шилоносов.

Завершением трёхдневного фестиваля стал заплыв самодельных плавательных средств — на воду вышли 15 команд, установив новый российский рекорд по числу плавсредств, участвующих в подобном заплыве. Впервые в рамках фестиваля состоялись соревнования по пляжному боксу и борьбе.

В этом году «БерингАкваФест» был приурочен к 300-летнему юбилею Великой Северной экспедиции.

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