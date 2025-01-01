Дилером Jetour в Перми стала компания «Автопрестиж» Автомобили продаются в Камской долине Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми компания «Автопрестиж» стала официальным дилером китайской марки Jetour. Автомобили Jetour можно приобрести в салоне «Автопрестижа», расположенном в Камской долине по адресу ул. Спешилова, 111/3. Об этом сообщается в официальной группе Jetour в социальной сети ВКонтакте. Ранее в помещении на Спешилова компания реализовывала автомобили с пробегом.

«Автопрестиж» ведёт деятельность по продаже автомобилей в различных городах России, включая Пермь, Самару и Волгоград. В Перми компания представляет такие бренды, как Geely, Changan и др.

Осенью прошлого года эта компания арендовала в Перми бывший автосалон «Ключавто», где ранее продавались подержанные автомобили и новые Jetour. Впоследствии «Ключавто» отказалась от аренды, а компания «Автопрестиж» приобрела остатки склада подержанных машин.

Как писал ранее «Новый компаньон», в конце июня пермская компания «Форвард-Авто» уступила право представлять бренд Changan в регионе группе «Автопрестиж». Вместе с дилерством был передан в аренду и автосалон площадью 1,4 тыс. кв. м, ранее использовавшийся «Форвард-Авто».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.