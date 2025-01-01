«Форвард-Авто» уступил право представлять бренд Changan в Перми группе «Автопрестиж» Финансовые детали сделки не разглашаются Поделиться Твитнуть

Пермская компания «Форвард-Авто» уступила право представлять бренд Changan в регионе группе «Автопрестиж». Информацию о смене дилера «Коммерсантъ-Прикамье» получил от инсайдеров авторынка.

Согласно их данным, вместе с дилерством «Автопрестиж» арендовал и автосалон площадью 1,4 тыс. кв. м, ранее использовавшийся «Форвард-Авто».

Руководитель «Форвард-Авто» Рустам Бахтияров подтвердил факт сделки, отметив стабильный спрос на автомобили Changan в Перми. Он пояснил, что продажа дилерства — это обдуманный шаг, так как в компании пришли к выводу, что есть более эффективные партнёры для развития бренда Changan. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Артём Кононов, гендиректор «Автопрестижа», отметил, что компания уже имеет опыт работы с Changan в Калуге и ожидает дальнейшего увеличения продаж автомобилей этого бренда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.