В Пермском крае вручены удостоверения вновь назначенным федеральным судьям
Вновь назначенным федеральным судьям Пермского края вручили официальные удостоверения. Указ о назначении 9 июля подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе краевого суда.
Удостоверения получили Марина Анхимович, вступившая в должность председателя Красновишерского районного суда Пермского края; Александр Симанов, занявший пост заместителя председателя Ленинского районного суда Перми; Елена Попова, назначенная заместителем председателя Мотовилихинского районного суда Перми; Анастасия Калинина, ставшая судьёй Дзержинского районного суда Перми; Гулнора Бикаева, получившая должность судьи Орджоникидзевского районного суда Перми; Ирина Шолохова, назначенная судьёй Березниковского городского суда Пермского края.
Предыдущий Указ о назначении судей в Пермском крае президент России подписал 12 июня.
Срок полномочий назначенных судей составляет шесть лет.
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