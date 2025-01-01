Владимир Путин назначил новых судей в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Владимир Путин

Константин Долгановский

Президент Российской Федерации Владимир Путин произвёл назначения новых судей в Пермском крае. Указ появился на официальном веб-сайте правовой информации.

Согласно опубликованному документу, Нина Беляева утверждена в должности судьи Дзержинского районного суда Перми, а Игорь Пшеницын займет пост судьи в Пермском районном суде.

Указ о кадровых изменениях в судебной системе был подписан Путиным 12 июня 2025 года. В соответствии с указом, срок полномочий назначенных судей составляет шесть лет.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин отметил заслуги профессора Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Татьяны Шешуковой, вручив ей государственную награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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