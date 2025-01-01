Президент наградил профессора Пермского университета Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил заслуги профессора Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), вручив ей государственную награду. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В соответствии с Указом президента, доктор экономических наук, почётный профессор Пермского университета и научный руководитель кафедры учёта, аудита и экономического анализа ПГНИУ Татьяна Шешукова удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Профессор награждена за значительный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров, многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность и безупречную работу.

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