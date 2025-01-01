Организации РЖД в Прикамье привлечены к ответственности за нарушение трудовых прав Поделиться Твитнуть

фото предоставлено телеграм-каналом СвЖД

С начала года в Госинспекцию труда по Пермскому краю поступило шесть жалоб от сотрудников, работающих в структурах ОАО «РЖД». Заявители сообщали о проблемах, связанных с несоблюдением трудовых прав.

Основными темами обращений стали вопросы начисления заработной платы, необоснованного привлечения к дисциплинарной ответственности, порядка предоставления отпусков и ненадлежащих условий труда. Большинство жалоб поступило от работников, занятых обслуживанием.

После рассмотрения поступивших обращений, работодателям были вынесены предостережения о необходимости соблюдения норм трудового законодательства.

В течение года инспекторы провели шесть проверок, в ходе которых были выявлены нарушения в сферах оплаты труда, организации медицинских осмотров, обучения работников правилам охраны труда и обеспечения средствами индивидуальной защиты.

Как сообщила заместитель руководителя инспекции Ирина Зройчикова, в 2025 году три организации, входящие в структуру РЖД, были привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму, превышающую 300 тыс. руб.

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