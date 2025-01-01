На СВО погиб 60-летний житель Очёрского округа Прикамья Прощание с Олегом Бацановым состоится 5 августа Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено администрацией Очёрского округа

В зоне СВО погиб житель Очёрского округа Пермского края — 60-летний Олег Бацанов. Об этом сообщили в администрации Очёрского округа и выразили глубокие соболезнования семье и друзьям военнослужащего.

Олег Бацанов родился 3 ноября 1964 года в Перми. Рос и учился в Нытве. В 1989 году переехал в Очёр, где работал на машиностроительном заводе и в агрохозяйстве д. Пахомово. В июне 2023 года подписал контракт с Министерством обороны РФ. Служил младшим сержантом, водителем-крановщиком инженерно-сапёрной роты. Скончался 22 июля 2025 года от полученных ранений. Дома его ждали мама, супруга и дети.

Прощание с Олегом Бацановым состоится 5 августа в Центральном доме культуры Очёра в 10:00.

Ранее сообщалось, что 5 августа также похоронят другого жителя Очёрского округа, погибшего на СВО, — 37-летнего отца шестерых детей Александра Зайцева.

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