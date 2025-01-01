В Пермском крае простятся с погибшим на СВО отцом шестерых детей Александру Зайцеву было 37 лет Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Очёрского округа

В зоне СВО погиб житель Очёрского округа Пермского края 37-летний Александр Зайцев. Об этом сообщили в администрации Очёрского округа и выразили глубокие соболезнования семье и друзьям военнослужащего.

Александр Зайцев родился 1 сентября 1987 года в Перми. Получил образование в Нижне-Талицкой школе, затем освоил профессию тракториста-слесаря в профессиональном училище №79 в с. Частые. После службы в армии переехал в посёлок Уральский Нытвенского района.

Трудился в охранных предприятиях. Создал семью, став отцом шестерых детей: Ивана, Алексея, Вячеслава, Леонида, Максима и Екатерины. В августе 2024 года принял решение о службе по контракту в зоне СВО. Служил рядовым, погиб 27 апреля 2025 года.

Прощание с Александром Зайцевым пройдёт 5 августа в Нижне-Талицкой школе в 13:00.

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