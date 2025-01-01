Неделя в Пермском крае будет тёплой и местами дождливой Поделиться Твитнуть

В Прикамье в первую неделю августа ожидается тёплая погода с периодическими кратковременными дождями, сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Температурные показатели будут немного превышать средние значения для этого времени года. Самыми жаркими днями ожидаются 5, 6 и 7 августа.

В понедельник будет ясная погода без осадков и со слабым ветром. Температура воздуха поднимется до +22... +27°С, в Перми — до +25°С.

Во вторник, 5 августа, в Прикамье вернётся жара. Днём воздух прогреется до +24…+29°С по краю и до +28°С в Перми.

В среду, 6 августа, антициклон потеряет свою силу, и на территорию края придут дожди с грозами. Этот день станет самым тёплым на неделе: ночью +14…+19°С, а днем +24…+29°С, в Перми — до +28°С.

В четверг в западных районах края вероятны сильные дожди, в остальных районах осадки не прогнозируются. Ночью температура воздуха составит +13…+18°С, днем — +24…+29°С, на юге Прикамья до +30°С.

В пятницу, 8 августа, с востока в Пермский край начнёт поступать прохладный воздух. Ночью в регионе ожидается +10…+12°С, а днём около +25°С. На границах Прикамья возможны небольшие дожди.

В выходные дни прогнозируется небольшое похолодание с ливневыми осадками. Однако, по словам метеорологов, ситуация может измениться.

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