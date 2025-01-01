На СВО погиб житель Прикамья Эдуард Максимов
Военнослужащего похоронят в Нытвенском округе
Администрация Нытвенского муниципального округа сообщила в социальных сетях о трагической гибели Эдуарда Максимова, уроженца п.Уральский, участвовавшего в специальной военной операции. Обстоятельства и место его смерти не раскрываются.
Прощание с солдатом состоится 4 августа.
Траурная церемония начнётся в 10:00 во Дворце культуры и спорта, расположенном по адресу: п.Уральский, улица Набережная, 23. Гражданская панихида запланирована на 11:00.
Представители местной администрации выразили глубокие соболезнования семье и друзьям военнослужащего.
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