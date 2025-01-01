В Перми на Северном кладбище похоронят участника СВО из Оханска
Денис Лоскутов погиб во время боевых действий
В зоне проведения российской спецоперации на территории Украины погиб военнослужащий из Оханска Денис Лоскутов. Об этом сообщает администрация Оханского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.
Денис Лоскутов родился в 1981 году, а погиб при исполнении воинского долга. Дату его смерти и обстоятельства гибели чиновники не уточнили.
Прощание с военнослужащим состоится 5 августа с 11:00 в Мотовилихинском районе Перми на ул. Грачёва — на территории больницы.
Местом упокоения солдата станет Северное кладбище Перми — участок, предназначенный для захоронения военнослужащих, погибших в зоне СВО.
Администрация Оханского округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.
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