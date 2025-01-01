На инженерные сети и транспортную инфраструктуру в ОЭЗ Перми направят 7 млрд рублей
Объявлен конкурс на выполнение работ по второму этапу строительства
АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь» проводит тендер на второй этап создания объектов инфраструктуры особой экономической зоны. Стоимость работ оценили в 7,22 млрд руб. Информация опубликована на сайте госзакупок.
В рамках следующего этапа запланированы работы по строительству внутренних инженерных сетей и технологическому присоединению к внешним инженерным сетям, а также создание транспортной инфраструктуры. Проект разработан АО «Институт Стройпроект».
Работы проводятся в с. Гамово Пермского муниципального округа на участке площадью около 171,8 га, а также на прилегающей к земельному участку территории, в том числе муниципальных землях и территории АО «Сибур-Химпром». Сроком до 25 декабря 2027 года.
Подрядчика определят 18 августа.
Конкурс на реализацию первого этапа строительства инфраструктуры ОЭЗ власти проводили в мае 2024 года. Стоимость технического присоединения к внешним инженерным сетям оценили в 165 млн руб.
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