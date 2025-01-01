На инженерные сети и транспортную инфраструктуру в ОЭЗ Перми направят 7 млрд рублей Объявлен конкурс на выполнение работ по второму этапу строительства Поделиться Твитнуть

АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь» проводит тендер на второй этап создания объектов инфраструктуры особой экономической зоны. Стоимость работ оценили в 7,22 млрд руб. Информация опубликована на сайте госзакупок.

В рамках следующего этапа запланированы работы по строительству внутренних инженерных сетей и технологическому присоединению к внешним инженерным сетям, а также создание транспортной инфраструктуры. Проект разработан АО «Институт Стройпроект».

Работы проводятся в с. Гамово Пермского муниципального округа на участке площадью около 171,8 га, а также на прилегающей к земельному участку территории, в том числе муниципальных землях и территории АО «Сибур-Химпром». Сроком до 25 декабря 2027 года.

Подрядчика определят 18 августа.

Конкурс на реализацию первого этапа строительства инфраструктуры ОЭЗ власти проводили в мае 2024 года. Стоимость технического присоединения к внешним инженерным сетям оценили в 165 млн руб.

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