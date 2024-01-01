Первый этап строительства инфраструктуры ОЭЗ в Перми оценили в 165 млн рублей Он включает в себя техническое присоединение к внешним инженерным сетям Поделиться Твитнуть

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permkrai.ru

АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь» открыло подачу заявок на открытый конкурс в электронной форме для выполнения строительных работ первого этапа по созданию объектов инфраструктуры ОЭЗ промышленно-производственного типа «Пермь». Согласно размещённой на сайте госзакупок информации, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 165,14 млн руб.

В рамках первого этапа подрядчик должен будет произвести подключение участка (технологическое присоединение) к внешним инженерным сетям. Согласно конкурсной документации, выполнение работ разделено на три периода: подготовительный период, строительство и энергоснабжение.

В подготовительный входят получение разрешения на земляные работы, разбивочные работы, подготовка территории строительства и технический этап рекультивации. Основной включает в себя непосредственно строительство инженерных сетей хозяйственного бытового водоснабжения и водоотведения, испытания и пуско-наладочные работы.

Работы будут выполняться на земельном участке в с.п. Гамовском площадью 234,7 га и прилегающей к нему территории, в том числе муниципальные земли и территория АО «Сибур-Химпром» в течение 152 календарных дней с момента заключения контракта. Гарантия на результат выполненных работ устанавливается сроком на пять лет.

Финансирование осуществляется за счёт средств бюджетных инвестиций из бюджета Пермского края на взнос в уставный капитал АО «УК «ОЭЗ Пермь» в целях строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры ОЭЗ.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 июня. Итоги подведут 17 числа.





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