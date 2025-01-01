Пермский «Молот» завершил турнир в Беларуси победой над местным «Шахтёром» Итог встречи – 4:2 Поделиться Твитнуть

Пермский ХК «Молот» завершил белорусский предсезонный турнир Soligorsk Summer Cup победой над ХК «Шахтёр-Солигорск». Встреча 3 августа завершилась счётом 4:2.

На первый перерыв соперники ушли со счётом 2:0, во втором периоде пермяки забили два гола, хозяева льда — один, в третьем — пермяки пропустили ещё один гол. В целом по дополнительным показателям подопечные Альберта Мальгина заняли в турнире третье место.

Напомним, в первом матче товарищеского чемпионата пермский хоккейный клуб одержал победу над ХК «Лида» из Беларуси со счётом 3:1. Во втором матче «Молот» уступил тульскому «АКМ».

Сезон 2025–2026 OLIMPBET чемпионата России ВХЛ «Молот» начнёт 4 сентября в Орске против «Южного Урала». Первый домашний матч регулярного чемпионата пройдёт 14 сентября против «Олимпии» из Кирово-Чепецка.

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